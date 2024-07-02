Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила футбольный матч между Германией и Швейцарией, а затем улетела на самолете, нарушив введенный ее партией запрет на ночные перелеты во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило издание Bild.

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Журналисты напомнили, что Анналена Бербок состоит в «Союзе 90/Зеленые» с 2005 года, а в 2011 году после нескольких лет борьбы партия добилась введения запрета на ночные полеты в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне.

При этом сама Анналена Бербок вылетела из аэропорта в Люксембург в 23:54, несмотря на то, что запрет действует 23:00 до 05:00.

«Рев моторов правительственного лайнера был слышен во всей южной части города. До этого в 23:39 от земли оторвался борт канцлера Олафа Шольца», - отмечается в статье.



Власти федеральной земли Гессен объяснили выдачу разрешений на полеты чиновникам «общественным интересом». При этом перед Евро-2024 «Зеленые» утверждали, что «общественный интерес не может быть использован как аргумент для приостановки запрета на ночные полеты» из Франкфурта-на-Майне, обращая внимание на то, что можно воспользоваться поездом.

Сама же Бербок в ходе своей предвыборной кампании выступала за повышение сбора за полеты на малые расстояния, так как они неэкологичны, при этом расстояние от Франкфурта-на-Майне до Люксембурга всего 184,36 км, заметили журналисты.

Немцы отреагировали на скандал с главой МИД Хорватии и Бербок

Ранее Анналена Бербок оказалась в неприятной ситуации из-за поломки правительственного самолета A340 в ОАЭ. Глава МИД Германии вынуждена была отменить поездку в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. В итоге расходы министерства составили 104 331 евро. Столько потратила на обратный путь правительственная делегация и пять специальных гостей.