Ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга, потребовали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Defense News (DN). Lenta.ru

Как передает издание, незадолго до июньской встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Столтенберг пообщался с журналистами на эту тему. По мнению генсека альянса, «линия боевых действий находится так близко к Харькову, что Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России». Помимо этого, он высказал мнение, что Киев «не должен нести потери из-за стремления предотвратить эскалацию» с РФ. «Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России - это обеспечивает право на самооборону, - и мы должны помочь ей защититься», - приводит еженедельник слова Столтенберга. ТАСС

Ранее Владимир Зеленский потребовал от США разрешить ВСУ бить ATACMS вглубь территории России. Российская газета