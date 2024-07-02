Ле Пен заявила об «административном перевороте» Макрона во Франции

Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен сменить руководителей силовых структур из-за провала его партии «Ренессанс» в первом туре парламентских выборов. Об этом Ле Пен рассказала в интервью радио France Inter.

Действия Макрона Ле Пен назвала «административным госпереворотом». Она утверждает, что 3 июля Макрон снимет с должностей директора национальной жандармерии и генерального директора национальной полиции. Эти действия, по словам Ле Пен, усложнят работу лидера «Национального объединения» Жордана Барделлы, который лидирует в первом туре выборов.

Во Франции рассказали о конце «макронизма»

Также было отмечено, что 26 июня Макрон сделал довольно большое количество новых назначений. Все это ради того, чтобы в случае победы Жордан Барделла не смог управлять страной так, как хочет. На досрочных парламентских выборах партия Макрона «Ренессанс» набрала 20,76% голосов, а партия «Национальное объединение» - 33,4%.