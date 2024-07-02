Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии

Борт главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок нарушил запрет на ночные перелеты во Франкфурте-на-Майне, который ранее был введен ее же партией «зеленых». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Сторонники партии «зеленых», к которой принадлежит и сама Бербок, боролись за введение запрета на ночные полеты в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне.

Согласно установленному запрету, ни один самолет не может запускаться после 23:00. Вероятность использования воздушного пространства над городом в эти часы допускается только в абсолютно исключительных случаях по специальному разрешению непосредственно от министерства экономики федеральной земли Гессен. При этом каждый случай рассматривается индивидуально.

Однако борт с главой МИД Германии вылетел из городского аэропорта через 54 минуты после наступления запрета, который действует ежедневно.

— Это был самолет Анналены Бербок, которая посещала во Франкфурте матч Евро-2024 между Германией и Швейцарией, — пишет Bild.



Бербок активно поддерживала запрет, объясняя необходимость его введения тем, что налогообложение полетов в пользу защиты климата сделает перелеты на короткие расстояния достаточно дорогими, чтобы они перестали быть целесообразными.

При этом, как передает издание, стоимость ее перелета будет оплачена налогоплательщиками.

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