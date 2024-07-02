Венгрия хотела бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Он указал, что именно этим объясняется его визит в Киев, а также напомнил, что с 1 июля Венгрия стала председателем Совета Евросоюза.

«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», - написал Орбан.



Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши добавил, что главная тема встречи Орбана с украинским президентом Владимиром Зеленским - «возможность достижения мира на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».