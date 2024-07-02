Лукашенко заявил об отчаянном желании поговорить с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил отчаянное желание поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прибывшим в Белоруссию по поручению президента, Лукашенко подчеркнул, что у него и Путина «очень много проблем, которые нужно обсудить». Ura.Ru

«Прошу вас, хотя мы и увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу [Путину], у нас есть много проблем, которые мы должны с ним обсудить. (...) Много общих вопросов, которые нам надо решать. Я думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси», — сказал он. Lenta.ru

Кроме того, Лукашенко поблагодарил российского коллегу за высокое представительство РФ на торжествах по случаю Дня независимости республики. ТАСС