«Весь мир дрогнет»: Лукашенко предупредил об опасности

Белоруссию хотят втянуть «в разборки», чтобы довести эскалацию в регионе до такой степени, что «весь мир дрогнет». Об этом заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко, пишет «Белта».

© РИА Новости

Ситуацию вокруг Белоруссии лидер страны оценил в ходе встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, отметив, что «много вопросов, которые надо решать».

«Думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси. Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», - заявил Александр Лукашенко.



Глава государства также подчеркнул, что ситуация складывается «очень серьезная» и «расслабляться ни в коем случае нельзя».

Лукашенко назвал "полной дурью" заявления о планах нападения на Запад

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что Украина значительно нарастила группировку на границе, ведет регулярное патрулирование с помощью дронов, перебросила спецназ в Житомирскую область.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко объяснил это тем, что Киев стремится предотвратить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии. Он подчеркнул, что для Украины «граница с Белоруссией остается угрожающим направлением».