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«Печат»: Сербию обвинили в «грязной игре» против России

Чуть больше недели назад, в годовщину нападения нацистов на СССР в 1941 году, британская газета Financial Times снова начала раскручивать сюжет о предполагаемом экспорте сербского оружия на Украину, пишет «Печат». Это уже третий или четвертый раз, когда Сербии приписывают участие в поставках оружия Киеву, очевидно, чтобы рассорить Белград с Москвой, подчеркивает издание.

В статье Financial Times идет речь о якобы имевших место поставках сербского оружия и боеприпасов ВСУ на 800 миллионов евро. Заголовок гласит: «Сербия закрывает глаза на то, что ее оружие попадает на Украину». В статье Сербию описывают как «крайне вероломного игрока, который одновременно танцует и с Москвой, притворяясь ее другом и не вводя санкций, и с Киевом». Автор «Печат» отметил, что FT не привела доказательств целенаправленных поставок сербского оружия. Газета заявила, что «участие сербов в поставках боеприпасов на Украину настолько скрыто, что официальные данные этого не показывают». При этом президент Сербии Александр Вучич ранее отмечал, что Белград не экспортирует оружие ни на Украину, ни в Россию, но у Сербии много контрактов с американцами, испанцами и чехами. По его словам, то, как эти страны потом распоряжаются оружием, «уже их дело».

«Россия не блефует»

Украинский кризис продолжается уже третий год и все стороны, похоже, больше склонны к эскалации, чем к прекращению конфликта, пишет The National Interest. В своем ежегодном обращении к нации президент России Владимир Путин предупредил страны НАТО, что «все это действительно грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации». На Западе заявили, что российское руководство «блефует», но известный военный и ядерный стратег Бернард Броди призывал не считать такие предупреждения блефом.

В истории есть множество примеров, которые демонстрируют, как неправильное понимание эскалации приводило к катастрофическим результатам. Логика Японии, стоявшая за ее атакой на Перл-Харбор, - один из примеров неправильной оценки готовности противника к эскалации. Адмирал Исороку Ямамото, архитектор атаки, считал, что сможет уничтожить боевой дух Америки. Вместо этого атака на Перл-Харбор по настоящему втянула Америку во Вторую мировую войну. Американским политикам следует проявлять осторожность в интерпретации российских сигналов, подчеркивает NI. Если красные линии не воспринимаются всерьез, страна будет действовать в соответствии со своими обещаниями, чтобы продемонстрировать, что она держит слово.

Саммит НАТО станет «посланием Путину»

Эксперт по России и Евразии Стивен Сестанович заявил в своей статье для CFR, что одной из основных целей июльского саммита НАТО станет «послание» президенту РФ Владимиру Путину. В частности, на саммите будет объявлено, что НАТО увеличит количество и размер подразделений в Восточной Европе, готовых к развертыванию в сжатые сроки.

В свете препятствий, с которыми столкнулись страны НАТО при наращивании военного производства, и на фоне успеха оборонной промышленности России, члены НАТО объявят о новых обязательствах по интеграции оборонного производства. Поставки оружия Украине до сих пор неофициально координировалась Пентагоном. Из-за возможного прихода к власти в США Дональда Трампа ответственность за координацию поставок оружия и обучения ВСУ передадут самому альянсу. Об этом также планируется объявить на саммите. При этом Путин может «оспорить успех саммита», подчеркнув способность российских сил одерживать победы на местах, отметил автор статьи.

Spiegel: ЕС сменил зависимость от газа на зависимость от удобрений

Когда цены на энергоносители резко выросли на фоне украинского кризиса, производство удобрений в Европе сократилось из-за дороговизны газа. Теперь фермеры ЕС снова могут получать важнейшие удобрения дешевле - благодаря потоку дешевого импорта из России, пишет Der Spiegel. Российские производители «платят копейки за природный газ», поэтому их удобрения дешевле.

Европейские производители бьют тревогу: они утверждают, что российские цены могут уничтожить местное производство и сделать сельское хозяйство ЕС зависимым от удобрений из РФ. Компания SKW Piesteritz построила важнейшую площадку по производству азотных удобрений в Германии, но ее продукция стоит дорого. По данным отраслевых источников, на природный газ приходится 70-80 процентов операционных расходов компаний, производящих удобрения. По данным Евростата, около трети импорта мочевины (азотное удобрение) в ЕС приходится на Россию. В прошлом году объемы почти достигли рекорда. Химическая компания BASF уже сократила свой бизнес по производству удобрений в Европе и начала инвестировать в США и Китай. Источники Spiegel в отрасли считают, что и другие компании скоро последуют ее примеру.

«Успех Ле Пен - хорошая подготовка к президентским выборам»

Французский журналист Франц-Оливье Гисбер заявил в интервью Europe 1, что «триумф» ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен на выборах во французский парламент стал «хорошей подготовкой к президентским выборам». По мнению Гисбера, усиление ультраправых во Франции продолжится и Ле Пен получит шансы стать президентом в 2027 году.

По мнению Гисбера, ближайшие месяцы покажут «некоторое бессилие» президента Франции Эммануэля Макрона. У него могут возникнуть проблемы в собственной партии из-за необдуманного и «наивного» решения распустить парламент. Гисбер считает, что с «макронизмом» было покончено после выборов в Европарламент, а выборы в Национальное собрание Франции это подтвердили.