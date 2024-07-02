СМИ рассказали о «дипломатической победе» Путина

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию свидетельствует о том, что Нью-Дели придает большое значение развитию отношений с Москвой. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Намеченный, по данным СМИ, на начало июля визит в Москву станет первой зарубежной поездкой Моди после того, как он возглавил правительство в третий раз, напоминает агентство. Тот факт, что вопреки традиции индийский премьер направится не в соседние страны, например, в Бутан, на Мальдивы или на Шри-Ланку, подчеркивает важность связей Москвы и Нью-Дели и служит "дипломатической победой" президента РФ Владимира Путина.

Как указали источники Bloomberg в правительственных кругах Индии, Моди и российский лидер во время встречи могли бы обсудить вопросы, касающиеся "поставок материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран, совместной разработки истребителя пятого поколения и партнерства в области атомной энергетики".

Агентство отметило, что предполагаемые даты визита Моди в Москву накладываются на саммит НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля. Однако, сообщили источники Bloomberg, никакой закономерности в этом искать не нужно, поскольку поездка была спланирована заранее. Ожидается, что после посещения Москвы Моди направится с двухдневным визитом в Вену.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях "Примаковских чтений" заявил журналистам, что поездка Моди в РФ сейчас активно готовится. При этом он не назвал конкретные сроки.

Как сообщила ранее газета The Tribune, Моди прибудет в Россию с визитом для укрепления индийско-российских связей 8 июля. Издание подчеркнуло, что поездка знаменательна, поскольку состоится вскоре после того, как Моди возглавил правительство в третий раз, а также после переизбрания президента РФ Владимира Путина в марте текущего года. Газета напомнила, что Моди в последний раз был в России в 2019 году, когда он приезжал во Владивосток. Москву он посещал в 2015 году.