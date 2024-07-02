Президент Франции Эммануэль Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах своей страны, чтобы помешать будущему оппозиционному премьеру управлять страной. Об этом заявила французский политик Марин Ле Пен в эфире радио France Inter. Lenta.ru

«Когда я читаю о том, что президент готовится уже завтра, то есть за четыре дня до второго тура выборов, назначить нового начальника национальной полиции, хотя он должен был остаться до конца Олимпийских игр, а также директора Национальной жандармерии, десятки префектов и множество людей, чьей целью будет помешать Жордану Барделла управлять страной так, как он этого пожелает, я считаю, что это является формой административного государственного переворота», - сказала Ле Пен. ТАСС

Ранее сообщалось, что правая партия «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов. Газета.Ru