Бывший премьер Украины Николай Азаров (занимал пост с 2010 по 2014 годы) заявил, что Киев поменял риторику о перспективах дипломатического урегулирования украинского конфликта, но на деле не готов к переговорам. Таким образом чиновник в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности контактов с Россией через посредников. Газета.Ru

«Указ [о запрете переговоров с РФ в президентство Владимира Путина] не отменен, интервью [Зеленского Philadelphia Inquirer] к делу не пришьешь. <...> Ничего серьезного я в этом изменении позиции не вижу. Окончательную отмашку дают американцы, и никакой отмашки на переговоры они не давали. Все эти разглагольствования Зеленского - только изменение риторики», - сказал Азаров. ТАСС

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. При этом он исключил вероятность прямых переговоров с Россией. Lenta.ru