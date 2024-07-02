Президент США Джо Байден, выступая в прямом эфире, зачитал технические детали с телесуфлера. Видеозапись выступления опубликовали «Известия».

Проблемы возникли во время произнесения Байденом речи по поводу решения Верховного суда о неприкосновенности. Зачитывая текст с телесуфлера в прямом эфире, глава государства запутался.

Говоря о том, что он боится за демократию, Джо Байден вместо того, чтобы закончить предложение, сказал: «Конец цитаты».

Самый пожилой в истории страны президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации. В частности, он спутал имена лидеров стран Евросоюза, рассказывая, что общался с уже умершими к тому моменту экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном. Также на мероприятии в Нью-Йорке со спонсорами кампании по своему переизбранию Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю.

Жена Байдена поддержала его после дебатов

При этом телеканал CBS со ссылкой на данные проведенного в конце июня опроса отмечал, что 72% американцев полагают, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост.