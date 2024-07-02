Названы главные цели визита Орбана в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, чтобы отстаивать интересы своей страны, считает политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что ему важны интересы венгров, которые проживают на территории Украины. Так, отметил он, Орбан считает, что Киев должен идти навстречу гражданам Венгрии.

В отношениях с Украиной Орбан отстаивает интересы Венгрии. Он позиционирует себя как политик, который покровительствует всем венграм, где бы они не жили. Ему важны интересы венгров, живущих на территории Украины. Речь идет об их правах и статусе венгерского языка, — пояснил политолог.



По словам Макаркина, Орбан показывает, что привержен европейской солидарности, но готов отстаивать интересы своей страны. Эксперт отметил, что в Совете Евросоюза также началось венгерское председательство. Этим в том числе может быть обусловлена поездка премьера в Киев, уверен политолог.

Председательство вызвало вопросы. Деятели Евросоюза этим недовольны, но есть правила, которые нельзя игнорировать. Орбан как фактически лидер страны демонстрирует, что представляет Европу и что его председательство не будет экзотичным для европейцев, — добавил Макаркин.



Орбан ранее прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря венгерского главы правительства Берталана Хаваши, стороны обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.