Вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом для возможной замены нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Lenta.ru

По ее оценкам, хотя рейтинг Харрис такой же низкий, как и у действующего президента, она остается популярной среди темнокожих избирателей и женщин. У Харрис также есть существенное преимущество перед другими потенциальными кандидатами от демократов: как кандидат в вице-президенты, баллотирующийся вместе с Байденом, она сможет использовать собранные им средства для финансирования собственной избирательной кампании, если хозяин Белого дома решит не претендовать на переизбрание. ТАСС

Камала Харрис в последнее время укрепляет свои позиции в команде Джо Байдена, в том числе в вопросах национальной безопасности. В частности, она призывает чиновников уделить больше внимания гуманитарным проблемам в секторе Газа и сфокусироваться на разработке плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке, говорится в тексте. Газета.Ru