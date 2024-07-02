Зафиксировано ухудшение отношений КНР и США на фоне американских выборов

Отношения между Пекином и Вашингтоном, вероятно, ухудшатся по мере приближения президентских выборов в США и после них. Такое мнение выразил декан факультета международных отношений китайского Университета Цинхуа Янь Сюэтун, выступая на брифинге в преддверии XII Форума глобального мира.

"Вероятность скатывания китайско-американских отношений в течение года больше, чем вероятность их стабилизации или улучшения", - сказал профессор.



По его словам, это связано с тем, что глава Белого дома в преддверии выборов должен показать избирателям приверженность американской политике в отношении Китая, а новоизбранный президент должен будет продемонстрировать ту же приверженность после избрания.

Он сказал, что между двумя американскими партиями - республиканцами и демократами - нет больших разногласий в подходе к Китаю.

"Кто бы ни победил на выборах, никаких принципиальных изменений в политике США в отношении Тайваня не будет. Это означает, что ничего не будет за пределами наших ожиданий", - отметил эксперт.



Он напомнил, что в 1992 году США, нарушив свои обещания перед Китаем, возобновили поставку вооружений на Тайвань и с того времени значительно увеличили поддержку сил, выступающих за независимость острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года университетом Цинхуа - одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители правительственных ведомств и ученые. В этом году он пройдет с 5 по 7 июля. Главная тема мероприятия - "Улучшение управления глобальной безопасностью: справедливость, единство и сотрудничество".