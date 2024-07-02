185 кандидатов снялиcь с выборов в парламент Франции

Кандидаты в депутаты во Франции из президентской коалиции «Вместе за республику» и от блока «Новый народный фронт» снялись с выборов, чтобы помешать правой партии «Национальное объединение» получить большинство в парламенте, пишет французская газета Monde.

По оценкам газеты, 185 политиков отозвали свои кандидатуры. Отмечается, что лидер страны Эммануэль Макрон таким образом хочет «заблокировать» правых в ряде округов, где партия президента проигрывает.

30 июня во Франции завершился первый тур внеочередных парламентских выборов. Первое место заняла Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (34,2% голосов), второе – коалиция левых партий «Новый народный фронт» (29,1%), третье – президентский блок «Вместе за республику» (21,5%).

Во Франции после парламентских выборов может поутихнуть «милитаристский пыл», связанный с Россией и Украиной, предположил в интервью «Радиоточке НСН» ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.