Украина за сутки аварийно поставляла электричество из трех стран

Украинская энергосистема из-за значительного дефицита в сетях за прошедшие сутки была вынуждена привлекать аварийную помощь из Венгрии, Польши и Словакии. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Накануне Украина получала аварийную помощь из Польши.

При этом в минувшие сутки из-за технологических нарушений отключалась высоковольтная ЛЭП, соединяющая Украину с Венгрией. В Минэнерго добавили, что линия уже введена в работу, а причины сбоя сейчас выясняются. На текущие сутки вновь запланирован значительный объем импорта электроэнергии, приближающийся к максимально возможному - 30 796 МВт·ч.

По данным Минэнерго, сегодня графики отключений вновь будут действовать в течение всех суток. В свою очередь в национальной энергетической компании "Укрэнерго" проинформировали, что в часы наибольших нагрузок будут применяться три очереди графиков и более жесткие ограничения. Там пояснили, что, несмотря на все призывы экономить электричество, потребление растет из-за жары.

На Украине из-за значительных повреждений генерирующих и распределяющих мощностей больше месяца действуют графики отключения света. В последнее время они стали вводиться на полные сутки. Они не затрагивают только объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия, которые для производства используют не менее 80% импортируемого электричества. Отключения могут длиться по несколько часов, их продолжительность периодически увеличивается.