Тема переговоров и окончание конфликта на Украине вбрасывается в информационное пространство не лидером страны Владимиром Зеленским, а его западными кураторами. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Кот.

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При этом эксперт обратил внимание, что на Западе и в Киеве пока звучат резкие отрицания мирных предложений президента России Владимира Путина.

«Но у них на кону стоит, собственно, Киев, Одесса, куда тоже может дойти русская армия, освобождая русских людей от украинского нацизма. Поэтому здесь заявления все эти — это все пока что в пользу бедных. Серьезно к этому относиться, на мой взгляд, не стоит, нам надо делать свою работу», — сказал Кот.



30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников. При этом он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил украинский лидер.

До этого глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки «мирной» конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров.

Ранее в Совфеде назвали уловкой слова Зеленского о мирных переговорах.