Британских консерваторов заподозрили в работе на якобы связанный с Россией фонд Gemcorp. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на служебную записку одного из сотрудников фонда.

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Компания стремилась построить «неформальные каналы связи на высшем правительственном уровне» в ряде стран.

«Существует большое количество бывших министров и чиновников, готовых взять наши деньги в обмен на некий "доступ" к правительству», — говорилось в служебной записке.



По мере роста компании было обнаружено, что у нее нет недостатка в британских политиках и бывших государственных чиновниках, готовых присоединиться к ее штату. По данным газеты, за последний год Gemcorp наняла несколько бывших высокопоставленных консервативных политиков и чиновников.

Отмечается, что Gemcorp якобы начала свою деятельность с помощью фонда, поддерживаемого двумя российскими олигархами. При этом в 2022 году компания объявила, что разорвала связи с Россией и закрыла офис в Москве. В фонде подчеркнули, что ни он, ни его исполнительный директор Атанас Бостанджиев никогда не действовали в пользу российского государства.

Ранее лейбористы отстранили своего кандидата на предстоящих выборах в Великобритании из-за пророссийского поста. Энди Браун в апреле 2018 года опубликовал материал российского издания RT, в котором утверждалось, что «Новичок», использованный при отравлении Скрипалей в Солсбери, никогда не производился в России, но состоял на вооружении в США, Великобритании и других странах НАТО.