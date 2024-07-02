На Украине появились товары с особой пометкой

Продавцы на украинских маркетплейсах стали помечать некоторые продукты, как товары, которые «помогут при блэкауте», обратили внимание авторы Telegram-канала «Два майора». Как отмечается, речь идет о продуктах, не требующих хранения в холодильнике.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что компания не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена. Он не исключил, что будущей зимой период отключения света может составить шесть-семь часов при чередовании с включением на два часа. Уже сейчас в некоторых регионах страны свет отключают на 20 часов в сутки, несмотря на летнее время, подчеркнул он.

До этого член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. По его словам, ограничение потребления станет частью жизни страны. Кроме того, отметил Бойко, понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают, уточнил он.

Премьер Украины признал сложную ситуацию в энергетике

После ударов российской армии на Украине не работает более половины электростанций, подсчитали в The Financial Times. До начала конфликта внутреннее производство составляло примерно 55 ГВт, сейчас мощности упали ниже 20 ГВт, уточнила газета.