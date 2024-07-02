Мадуро анонсировал переговоры Венесуэлы и США о возобновлении отношений

Каракас согласился на возобновление переговоров с Вашингтоном о восстановлении двусторонних отношений. Такое заявление в эфире телеканала Venezolana de Television сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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"Я принял предложение правительства США возобновить прямой диалог <…> Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров", - отметил венесуэльский лидер, подчеркнув, что он поддержит диалог с американцами при условии, что Вашингтон будет безоговорочно уважать суверенитет его страны.



Мадуро сообщил, что представлять Венесуэлу на предстоящих переговорах будут глава парламента Хорхе Родригес Гомес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро. Переговоры стартуют уже в ближайшую среду.

Напомним, что в 2019 году Венесуэла пошла на разрыв дипотношений с США в связи с тем, что американцы объявили о признании оппозиционера Хуана Гуайдо временной главой Венесуэлы.