$87.30+1.5593.96+1.54
Почта

В Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля

Иран поддержит шиитское движение «Хезболла» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью Financial Times (FT). Lenta.ru

«В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать «Хезболлу», — сказал он в ответ на вопрос, поддержит ли Иран в военном отношении движение в случае полномасштабного конфликта. Он добавил, что в таком случае весь ливанский народ, арабские страны и ось сопротивления «поддержат Ливан против Израиля». RT на русском

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по меньшей мере по пяти населенным пунктам на юге Ливана. Деловая газета «Взгляд»

Иран пригрозил Израилю
© РИА Новости
В мире
Обзор медиа