Иран пригрозил Израилю

Иран поддержит шиитское движение «Хезболла» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью Financial Times (FT). Lenta.ru

«В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать «Хезболлу», — сказал он в ответ на вопрос, поддержит ли Иран в военном отношении движение в случае полномасштабного конфликта. Он добавил, что в таком случае весь ливанский народ, арабские страны и ось сопротивления «поддержат Ливан против Израиля». RT на русском

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по меньшей мере по пяти населенным пунктам на юге Ливана. Деловая газета «Взгляд»