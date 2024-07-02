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Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Кыргызстан

В Кыргызстан прибыл генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его встречал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

Генсекретарь ООН прибыл с визитом в Кыргызстан
© globallookpress.com

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. Будут обсуждены вопросы региональной безопасности, социально-экономическое, политическое и культурное развитие сотрудничества. После глава ООН посетит один из проектов ПРООН и встретится с руководителями нескольких организаций.

Антониу Гутерреш ранее побывал в Узбекистане, а после Кыргызстана посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

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