Генсекретарь ООН прибыл с визитом в Кыргызстан

В Кыргызстан прибыл генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его встречал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. Будут обсуждены вопросы региональной безопасности, социально-экономическое, политическое и культурное развитие сотрудничества. После глава ООН посетит один из проектов ПРООН и встретится с руководителями нескольких организаций.

Антониу Гутерреш ранее побывал в Узбекистане, а после Кыргызстана посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.