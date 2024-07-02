Сунак обвинил Россию во вмешательстве в британские выборы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о наличии доказательств «злонамеренных попытках иностранных субъектов очернить демократию» в Великобритании и вмешаться в ход выборов с помощью пророссийских фейковых аккаунтов в соцсетях. Об этом пишет The Times.

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По данным издания, сотрудники Подразделения по борьбе с дезинформацией (CDU), в обязанности которого входит выявление «вредных ложных сообщений», в настоящее время изучают «ряд прокремлевских тезисов на страницах Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена)», опубликованных в поддержку правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

По словам Риши Сунака, существуют также «серьезные последствия для открытости и справедливости наших выборов», поскольку возникли новые опасения и по поводу контента партии Reform UK в TikTok.

Есть доказательства «злонамеренных попыток иностранных субъектов очернить демократию» в Великобритании, заметил премьер-министр, подчеркнув, что представителям политической силы «предстоит ответить на серьезные вопросы».

По данным неправительственной организации Global Witness, многие посты предполагаемых ботов в соцсетях содержат «крайне жестокие» высказывания, разжигающие ненависть, популяризируют теории заговора и «восхваляют президента России Владимира Путина»

При этом Global Witness сочла аккаунты «ботоподобными», если у них было три или более «красных флага». К ним относятся многочисленные публикации, никнеймы, заканчивающиеся длинной строкой цифр, и отсутствие фотографии профиля, которая принадлежит человеку, управляющему аккаунтом.

«Было выявлено более 300 комментариев под одним из постов лейбористов в TikTok, продвигающих Reform UK. Они обычно состояли из коротких фраз, которые повторялись либо слово в слово, либо с небольшими изменениями», - отмечает газета.



В свою очередь компания Collabstr, проанализировав аккаунты подписчиков Reform в TikTok, пришла к выводу, что более 27 процентов являются фейковыми или подозрительными. Этот показатель составляет менее четырех процентов как для Лейбористской партии, так и для Консервативной партии, отмечается в статье.

Министр безопасности Британии Том Тугендхат заметил, что иностранное вмешательство может представлять собой серьезную угрозу, так как Великобритания «служит приоритетной целью для россиян».

«Поэтому неудивительно, что они попытаются использовать выборы, чтобы подорвать поддержку Украины среди ее самых верных союзников», - подчеркнул он.



Сам Фарадж назвал чушью утверждения, что боты, оставляющие сообщения в соцсетях с целью вмешательства в ход всеобщих выборов, могут иметь отношение к России. А ряд экспертов «предостерегли от предположений о том, что любая вредоносная деятельность обязательно исходит из России».

4 июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы в парламент. Опросы общественного мнения показывают, что правящая партия консерваторов уступает своим главным оппонентам, лейбористам. В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин предрек поражение правящей консервативной партии Великобритании на предстоящих выборах в парламент, посоветовав властям стран Запада искать причину «в себе».