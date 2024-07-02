Премьер Австралии отказался участвовать на саммите НАТО

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказался участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом сообщает Sky News Australia.

Австралию на саммите представит вице-премьер и министр обороны страны Ричард Марлз.

Стало известно о риске напряженности на саммите НАТО из-за одного решения США

Некоторые представители оппозиции раскритиковали решение Альбанезе. По их мнению, посещение встречи Североатлантического альянса австралийским премьером было бы важным с точки зрения «национальных интересов» страны, а также вопросов безопасности в мире.