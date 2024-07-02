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К МКС впервые пристыковали три пилотируемых корабля разных типов

Впервые в истории к станции МКС смогли пристыковаться три пилотируемых кораблях: "Союз МС-25", Crew Dragon Endeavour и Boeing Starliner. Об этом сообщает ТАСС.

Информагенству об этом рассказал глава российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

Он также поделился видеоматериалом, где все три корабля видны из иллюминатора космической станции.

КНДР 1 июля испытала тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

В КНДР поделились новостью об успешных испытаниях новой тактической баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Известно, что испытания ракеты "Хвасон-11да-4,5" проводились 1 июля главным управлением ракетостроения КНДР. В ведомстве также отметили, что испытания и ракетные пуски будут продолжаться на протяжении всего июля.

Сборная Португалии победила словенцев в серии пенальти

Футбольная сборная из Португалии обошла команду Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча команд проходила во Франкфурте-на-Майне. В ходе игры основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

Однако в серии послематчевых пенальти, вратарь португальской сборной Диогу Кошта отбил все три удара словенцев. В итоге игра закончилась победой Португалии со счетом 3:0.

Байден заявил, что народ США должен "вынести приговор" Трампу на выборах в ноябре

Ныне действующий президент США Джо Байден высказался по поводу участия Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, народ США должен "вынести приговор" бывшему главе администрации США Дональду Трампу. Байден призвал американцев отказать Трампу в возможности занять пост президента Соединенных Штатов на ноябрьских выборах.

Он также обвинил оппонента в попытке сорвать передачу власти по итогам предыдущих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Посольство России отвергло домыслы о вмешательстве Москвы в британские выборы

Посольство РФ в Великобритании ответило на слухи о вмешательстве России в предстоящие 4 июля парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении дипмиссии идет речь о домыслах тори на фоне кризиса идей правящей Консервативной партии.