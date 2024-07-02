В Панаме Хосе Рауль Мулино вступил в должность президента

Хосе Рауль Мулино приступил к исполнению обязанностей президента Панамы после торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в конференц-центре Атлапа в Панама-Сити. Трансляцию вел телеканал TVN. Глава Национальной ассамблеи Панамы Дана Кастаньеда надела на Мулино президентскую ленту, после чего он произнес клятву перед Богом и страной о честном соблюдении конституции и законов республики.

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Он также заявил о своем намерении изменить экономику страны совместно с командой, сосредоточившись на решении проблем граждан. Мулино подчеркнул, что его правительство будет бороться с бедностью, а не ограничивать богатство. Помимо этого, новый глава государства отметил наличие множества экономических проблем в стране и выразил намерение бороться с нелегальной миграцией, особенно контролируя джунгли в Дарьенском пробеле, которые являются ключевым транзитным путем из стран Южной Америки на север.

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На выборах в мае Мулино, представляющий движение "Достигая цели", победил с результатом 34,4%. Изначально он был кандидатом в вице-президенты Панамы. Программа правительства Мулино направлена на возрождение экономического бума, который страна пережила во время правления экс-президента Рикардо Мартинелли.