Пекин выступил против гегемонизма

Власти Китая выступают против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, готовы продвигать равноправную многополярность мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, который 2-4 июля посетит Казахстан с государственным визитом.

"Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен, решительно стоять на страже ооноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве, претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию", - говорится в авторской статье китайского лидера "Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам", текст которой опубликовало агентство Казинформ.



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Си Цзиньпин также отметил, что Пекин неизменно поддерживает усилия Астаны по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана.

"Развитие и приумножение четырех важных принципов, а именно - взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул он.



По его словам, многообещающее китайско-казахстанское сотрудничество вселяет уверенность в прекрасном будущем.

"Надеюсь, что предстоящий визит позволит нам с президентом Касым-Жомартом Токаевым приумножать добрую традицию многовековой дружбы и всестороннего сотрудничества, наметить новые планы дальнейшего развития двусторонних связей в интересах вывода китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на новую высоту", - указал Си Цзиньпин.



В этой связи он выразил намерение усиливать традиционную взаимную поддержку в политической сфере между Пекином и Астаной. "Китайская мудрость гласит, что перед друзьями необходимо держать каждое слово. Будем и дальше выстраивать отношения с казахстанскими друзьями на основе искренности и доверия, продолжать углубление политического взаимодоверия и стратегической координации, наращивать взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей друг друга", - добавил председатель КНР.