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Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

Представители Демократической партии заменят действующего президента США Джо Байдена на другого кандидата, это вопрос времени. Такое развитие событий предрек американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.

Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах
© Lenta.ru

«Слишком много видных демократов полагают, что у него поврежден мозг. Они не пойдут на попятную. Им надо его заменить, и они это сделают, вопрос состоит в том, когда именно. Если они умны, то сделают это незамедлительно», — написал Карлсон.

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Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, экс-президент также «является угрозой для всех тех принципов», в поддержку которых выступают США.

Также сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

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