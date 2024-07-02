СМИ: Си Цзиньпин будет говорить на саммите ШОС о единстве и мире

Единство и мир занимают важное место в повестке дня председателя КНР Си Цзиньпина в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет газета China Daily, предваряя участие китайского лидера в саммите ШОС в Астане.

"Пекин надеется на достижение нового консенсуса и большей солидарности, мира и процветания между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества", отмечает издание в материале, приуроченном к начинающемуся турне Си Цзиньпина по Центральной Азии.



Кроме участия в саммите, он также совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан. В ходе саммита Си Цзиньпин проведет обмен мнениями с лидерами стран - участниц по углублению сотрудничества в различных областях в новых условиях, а также по основным международным и региональным проблемам, на саммите будут намечены планы развития ШОС на ближайшее будущее, говорится далее.

"ШОС держит свои двери открытыми для внешнего мира, сотрудничество не направлено против третьих сторон", - приводит издание мнение директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи. "Это создает условия для экономического развития региона и возобновления международных обменов после пандемии", - добавил он. После саммита в Астане Китай будет председательствовать в ШОС.



Что касается отношений между Пекином и Астаной, пишет China Daily, то КНР остается главным торговым партнером Казахстана. Товарооборот между двумя странами достиг в прошлом году рекордных $41 млрд, что на треть больше, чем в году предыдущем.

Таджикистан, отмечает China Daily, является дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером Китая, предстоящая поездка в Душанбе станет вторым визитом Си Цзиньпина в эту страну за последние пять лет.