В Венесуэле готовы работать над улучшением отношений с США

Правительства Венесуэлы и США готовы вместе работать над улучшением отношений двух стран и вести переговоры в уважительной и конструктивной форме. Об этом заявил в среду в X (ранее Twitter) председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес, представляющий интересы правительства Венесуэлы на переговорах с США.

Он указал, что по итогам первой встречи, проходившей в виртуальном режиме, с делегацией США достигнуты две договоренности. "Во-первых, готовность обоих правительств работать вместе, чтобы завоевать доверие и улучшить отношения, во-вторых, поддерживать связь в уважительной и конструктивной манере", - отметил Родригес. Он указал, что венесуэльская сторона настаивает на том, что "диалог должен ограничиваться тем, что было согласовано в Катаре, и что для дальнейшего восстановления взаимного доверия и отношений между правительствами необходимо уважать принципы самоопределения, суверенитета и взаимности". Родригес выразил "неприятие искажения сути переговорного процесса, неоднократно публиковавшиеся в США".

В апреле президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на переговорах в Катаре "были заключены и подписаны договоры, в центре которых стоял вопрос об отмене всех незаконных и преступных санкций, введенных против Венесуэлы".

На переговорах с США, о возобновлении которых президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в минувший понедельник, принял также участие губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер.

Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, общие потери экономики оцениваются в $642 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.