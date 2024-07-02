Президент Венесуэлы сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений между двумя странами. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс".

"Я принял предложение правительства США возобновить прямой диалог", - заявил Мадуро. Он отметил, что в переговорах, которые начнутся 3 июля, примут участие председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес Гомес, который является "руководителем национального диалога", и Эктор Родригес Кастро - "представитель Венесуэлы на переговорах".



"Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров", - указал президент. "Я выступаю за диалог, взаимопонимание, за будущее наших отношений, за перемены при полном соблюдении суверенитета и независимости Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер.

Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, общие потери экономики оцениваются в $642 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.