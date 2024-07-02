Бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте общественного телевидения ERTNews.

По его словам, Европа вместо инициативы по прекращению огня на Украине и по поиску мирного решения ведет все более агрессивную политику эскалации конфликта.

«Однозначное и единодушное осуждение российского вторжения на Украину не является достаточным оправданием для принятия все более агрессивного и жесткого отношения к ведению и продолжению войны», — сказал он.



Политик считает, что главной жертвой станет Украина и ее граждане, а также Европа. Он добавил, что этот геополитический парадокс усугубляется неспособностью Европы играть активную роль.

Ранее обозреватели NYT отметили, что уязвимость президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена может отразиться на будущем Европейского союза и НАТО, а также подорвать оборону Украины. Как отмечает издание, в США и Франции к власти в ближайшее время могут прийти правые силы, которые в случае победы, возможно, откажутся от своих обязательств перед Европой и Украиной, поскольку действующее руководство этих государств все чаще показывает свою слабость и несостоятельность.