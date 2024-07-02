Американцы требуют от Джо Байдена выйти из президентской гонки. Почему ему ищут замену?

После президентских дебатов, прошедших в США 27 июня, желание действующего президента Джо Байдена переизбраться на второй срок подвергается жесткой критике. Его выступление называют катастрофой не только оппоненты-республиканцы, но и собственные сторонники из Демократической партии США. В СМИ Джо Байдена называли умирающим и «лишь тенью государственного деятеля», который не может нормально продержаться на публике в течение полутора часов. И хотя все большее число демократов требуют его выхода из предвыборной гонки, президент и его ближайшее окружение отвергают такой вариант. Возможно ли заменить кандидата в президенты США в разгар избирательной кампании, кто может повлиять на решение Джо Байдена и кого считают его наиболее вероятным преемником — разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

Почему демократы заговорили о замене Джо Байдена на выборах?

Джо Байден плохо выступил на первых дебатах кандидатов в президенты, прошедших 27 июня в Атланте, штат Джорджия. По их итогам 67 процентов зрителей присудили победу кандидату-республиканцу, бывшему президенту Дональду Трампу. «Это катастрофа. Дональд Трамп кажется разумным, даже если он врет на скорости 60 миль в час. (…) Мы в полной заднице», — прямо заявил после дебатов один из представителей демократического истеблишмента на условии анонимности.

Чем Джо Байден не устраивает избирателей-демократов?

Основным поводом для переживаний демократов стало состояние здоровья 81-летнего Джо Байдена. Комментаторы The New York Times отмечают, что в начале выступления он пошатывался, голос его был хриплым. Политический обозреватель Бен Шапиро и вовсе назвал президента умирающим. Дебаты вновь сделали актуальным вопрос о когнитивных способностях президента. Дело в том, что он и раньше часто делал оговорки, путал названия стран и имена политиков, странно вел себя на официальных мероприятиях, отвлекаясь и здороваясь с невидимками. В результате, по опросу CNN, после дебатов уже лишь 27 процентов американцев считают, что Джо Байден располагает достаточным умственным уровнем для нового срока. Число тех, кто верил в возможность его переизбрания, упало с 37 до 28 процентов.

Когда и как может произойти замена кандидата на пост президента?

Официальный статус кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байден получит только на партийном съезде, который пройдет 19-22 августа в Чикаго. Тем не менее он уже выиграл праймериз, заручившись поддержкой практически всех делегатов этого съезда. В результате решение о выходе из гонки может принять только сам Джо Байден, лично выбрав себе замену. В таком случае участники партийного съезда смогут избрать его преемника, хотя теоретически будут иметь право голосовать за любого кандидата.

Кроме того, дополнительной сложностью является необходимость для демократов провести еще один онлайн-съезд до 7 августа, поскольку в этот день истекает срок регистрации кандидатов в Огайо и Алабаме. Поэтому для потенциальной замены остается еще меньше времени.

Что думает сам президент о возможном выходе из гонки?

Джо Байден после дебатов заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, несмотря на неудачное выступление на дебатах. «Я понимаю. У меня была не лучшая ночь», — согласился он с критикой своего выступления, но отметил, что «верит в свою победу».

Кто больше всего может повлиять на решение Джо Байдена?

По важным решениям президент в первую очередь советуется со своими близкими родственниками. «Единственный способ, которым (...) может уйти в отставку (...) -- это если небольшая группа преданных ему людей, которая способствовала его выдвижению, внезапно — и это шокирует — решит, что ему пора уйти», — указывает издание Axios. Считается, что наибольшее влияние на пожилого президента оказывают его супруга Джилл и старший сын Хантер.

С ближайшими родственниками Джо Байден уже обсудил возможность замены своей кандидатуры. Однако, по их мнению, он не должен выходить из предвыборной гонки. При этом переизбрание Джо Байдена особенно важно для его сына Хантера Байдена, поскольку ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

Кто еще выступает против выхода Байдена из гонки?

О своей поддержке Джо Байдена заговорили и его ближайшие союзники. Прежде всего это бывший президент США Барак Обама, при котором нынешний лидер занимал пост вице-президента. «Плохие дебаты случаются», — отметил он, призвав демократов отказаться от упаднической риторики. С похожим заявлением выступила бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, которая в качестве кандидата в президенты от демократов проиграла Дональду Трампу в 2016 году. Наконец, поддержала своего лидера и вице-президент США Камала Харрис, которая стремится переизбраться вместе с ним. «Да, начало было медленным, но финиш был сильным», — так охарактеризовала она выступление Джо Байдена на дебатах, мягко добавив, что это не было его звездным часом. Тем не менее вскоре Камала Харрис с уверенностью заявила, что их пара сможет одержать победу над республиканцами.

Что говорят доноры демократов?

Среди доноров Демократической партии США возникли сомнения в целесообразности выдвижения Джо Байдена. По данным The New York Times, благотворители сейчас обсуждают замену кандидата даже против воли действующего президента. При этом они сначала попытаются переговорить с семьей Байдена, убедить их, что президент находится не в лучшем состоянии для избирательной кампании.

Кто может заменить Джо Байдена?

Еще ранее в СМИ фигурировали самые разные потенциальные кандидаты на замену Джо Байдена. Прежде всего называют имя вице-президента Камалы Харрис. По данным опроса Data for Progress, почти 40 процентов избирателей хотят видеть кандидатом в президенты именно ее. Также среди потенциальных преемников выделяются популярные губернаторы-демократы Гэвин Ньюсом из Калифорнии и Гретхен Уитмар из Мичигана, министр транспорта и конкурент Джо Байдена на праймериз 2020 года Пит Буттиджич и даже Мишель Обама, супруга бывшего президента-демократа. Интересно, что последняя вместе с самим Бараком Обамой периодически участвовала в предвыборных мероприятиях действующего президента.

При этом Джо Байден считается фигурой, которая поддерживается разными фракциями демократов, тогда как выдвижение любого другого кандидата может нарушить устоявшийся баланс между кланами. Кроме того, по уровню поддержки все альтернативы Джо Байдену заметно уступают рейтингам Дональда Трампа, в связи с чем любая замена повысит шансы реванша республиканцев.