$87.30+1.5593.96+1.54
Почта

WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Киева

Страны НАТО хотят учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной помощи Киеву.

WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Киева
© РИА Новости

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, новую должность займёт высокопоставленный гражданский чиновник. Он должен будет работать в украинской столице.

Чиновник будет обязан отчитываться перед штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе и перед новым командованием в Висбадене.

Решение об учреждении соответствующей должности может быть объявлено на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что США будут союзниками НАТО и Украины вне зависимости от итогов президентских выборов.

В мире
Йенс Столтенберг
НАТО