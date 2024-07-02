WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Киева

Страны НАТО хотят учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной помощи Киеву.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, новую должность займёт высокопоставленный гражданский чиновник. Он должен будет работать в украинской столице.

Чиновник будет обязан отчитываться перед штаб-квартирой Североатлантического альянса в Брюсселе и перед новым командованием в Висбадене.

Решение об учреждении соответствующей должности может быть объявлено на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что США будут союзниками НАТО и Украины вне зависимости от итогов президентских выборов.