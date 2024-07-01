Россиянам порекомендовали не ходить 2 июля в центр Найроби

Гражданам России рекомендуется не ходить 2 июля в центральный район Найроби в связи с повышенным риском массовых демонстраций. С таким призывом выступили в посольстве РФ в Кении.

С середины июня в ряде городов страны проходят массовые протесты против законопроекта о повышении налогов. Участники митингов считают, что документ нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни кенийцев. Кроме того они требуют отставки президента Кении Уильяма Руто. По сообщениям правозащитников, в результате демонстраций и столкновений с правоохранителями погибли 30 человек. Несмотря на это, парламент страны на прошлой неделе принял законопроект во втором чтении.