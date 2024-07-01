Бывшая глава Гагаузской автономии назвала главную задачу президента Молдавии

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Экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что главной задачей президента Молдавии является признание автономии со стороны НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Влах в социальных сетях.

Она также отметила, что утверждение премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО почти совпало с президентскими выборами в Молдавии. По мнению Влах, это создает «историческую возможность» для страны.

«Приход Марка Рютте в руководство НАТО практически совпадет с выборами нового президента Республики Молдова. Эта ситуация предоставит нам историческую возможность, которой нам грех не воспользоваться. Новый президент Молдовы должен будет официально обратиться к Марку Рютте с призывом, чтобы НАТО официально признало нейтралитет Республики Молдова», — заявила она.



Как объяснила Влах, обращение к Рютте может вызвать «цепную реакцию», которая приведет к новому мирному периоду в истории Молдавии.

«Будет послан сильный сигнал о том, что Республика Молдова заслуживает того, чтобы жить в мире, и что времена авантюристов, которые вооружают страну и готовят ее не пойми к каким сценариям прошли и никогда не вернутся», — добавила она.



Ранее глава молдавского МИД заявил, что безвизовому режиму с Россией ничего не угрожает.