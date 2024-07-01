В Израиле захотели увидеть Ле Пен на посту президента Франции

Приход к власти во Франции правого политика Марин Ле Пен стал бы положительным событием для Израиля. Такое мнение выразил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

"Для Израиля отлично, чтобы она [Ле Пен] стала президентом Франции, - с десятью восклицательными знаками", - заявил он в эфире радиостанции Kan. "Я думаю, мы с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху сходимся во мнении", - добавил министр, представляющий правую партию "Ликуд".



Приводя доводы, политик напомнил, что Ле Пен твердо поддерживает Израиль в вопросах его противостояния с радикальным палестинским движением ХАМАС и разбирательств в отношении еврейского государства в Международном суде ООН в Гааге. Кроме того, лидер французских правых приняла участие в шествии против антисемитизма вместе с еврейской общиной Парижа.

"Это тот самый марш, на котором [президент Франции Эмманюэль] Макрон предпочел не присутствовать", - заметил Шикли.



Отвечая на вопрос о президентской кампании в США, министр дал понять, что считает предпочтительной для Израиля победу республиканца Дональда Трампа. Он напомнил, что в годы своего президентства Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению так называемых Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения Израиля с некоторыми арабскими странами. Позицию же действующего американского президента Джо Байдена в отношении еврейского государства он назвал проблематичной.