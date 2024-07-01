Мать героя войны США возмутилась присвоенной принцу Гарри наградой

Мать героя войны США, погибшего в Афганистане, раскритиковала решение вручить британскому принцу Гарри награду в честь ее погибшего сына. Об этом женщина сообщила таблоиду Daily Mail.

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Из материала известно, что летом текущего года представитель королевской семьи получит памятную награду, учрежденную в честь Пэта Тиллмана — звезды американского футбола, который отказался от контракта на три миллиона фунтов, чтобы поступить на службу в американскую армию.

Мать солдата заявила, что с ней не посоветовались по этому поводу.

— Я в шоке от того, почему они выбрали для награждения такую ​​противоречивую и вызывающую разногласия личность, — пояснила она DM.



В середине июня королевский эксперт и биограф Том Куинн сообщил, что проживающий в США принц Гарри начал поиски постоянного жилья в Великобритании.

Принц Гарри всегда отличался не самым прилежным поведением, из-за чего не раз в королевской семье случались скандалы. В апреле он объявил, что является резидентом Соединенных Штатов, хотя прежде, конечно, был гражданином Великобритании. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, почему Гарри продолжает совершать странные поступки и стоит ли винить в этом его супругу Меган Маркл.

По словам женщины, в обществе есть куда более достойные данной награды люди. Например, ее можно вручить ветеранам.