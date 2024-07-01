Орбан рассказал подробности о новой фракции Европарламента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новая правая фракция Европарламента будет включать минимум восемь партий. Об этом сообщает Hirado.

По словам Орбана, сейчас ведутся переговоры о присоединении к фракции нескольких дополнительных партий, а в ближайшее время о своем участии объявит одна из итальянских политических сил. Венгерский премьер также добавил, что в перспективе новая фракция станет сначала третьей, а потом второй по величине.

«Мы запустили новую депутатскую группу, которая растет невероятными темпами, очень скоро мы станем третьей, а потом и второй группой в Брюсселе. <...> Еще четыре-пять дней и многие удивятся. <...> На учредительном заседании фракции будет восемь (партий — прим. ред.)», — рассказал он.



Ранее Орбан заявил, что экономика Евросоюза теряет конкурентоспособность из-за политики Брюсселя.