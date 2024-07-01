Госдепартамент США утверждает, что зарубежные союзники не доводили до сведения Вашингтона обеспокоенности по поводу выступления американского президента Джо Байдена на недавних предвыборных теледебатах.

Как отметил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, госсекретарь Энтони Блинкен "ясно дал понять", что "мировые лидеры знают президента и подходы, которых он придерживается", они "симпатизируют им и верят в них".

"Мне нечего сказать о каких-либо дипломатических контактах", - подчеркнул Пател, отвечая на вопрос о зарубежной реакции на выступление Байдена на дебатах.



Блинкен: мир судит о лидерских качествах Байдена по годам работы

При этом он счел "неуместным комментировать нечто наподобие дебатов" с трибуны Госдепартамента.

"Я вежливо откажусь", - ответил он на просьбу дать пояснения касательно позиции американского внешнеполитического ведомства.



Предположение одного из журналистов, что США не получали какой-либо реакции из-за рубежа на выступление Байдена на дебатах, Пател назвал верным.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и его ключевым соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена. Некоторые из них надеются найти нового кандидата в президенты от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры должны быть утверждены на партийных съездах позднее летом.