Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа рассказать свой план по окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Зеленского, ради этого он даже готов провести личную встречу с Трампом и его командой. Он также добавил, что Киеву нужно понимать, будут ли США продолжать оказывать помощь Украине после президентских выборов, или «они останутся совсем одни».

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«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — заявил Зеленский.



Ранее Дональд Трамп заявил, что разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. При этом политик пообещал не раскрывать свой проект до президентских выборов в США.