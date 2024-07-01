Экономика стран Евросоюза в последние годы переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя, пишет в статье для Financial Times премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС. Будапешт выбрал девизом лозунг «Сделаем Европу снова великой».

«Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», — подчеркнул Орбан.



Премьер уточнил, что среди этих решений — идеологический подход к «зеленому переходу», бюрократическое обременение европейских фермеров, ряд других «катастрофических» инициатив.

По словам Орбана, Венгрия намеревается обуздать нелегальную миграцию, привлекая финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами, а также заложить основы сельскохозяйственной политики ЕС, ориентированной на аграриев.

Названы три главные угрозы для экономики Европы

План Будапешта по возвращению конкурентоспособности европейским производителям поддержали лидеры Италии, Франции и ФРГ, пояснил премьер.

Ранее Орбан предположил, что к концу текущего десятилетия Италия, Соединенное Королевство и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места упадет на десятое.