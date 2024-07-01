В Сербии назвали уровень отношений с РФ «исключительным»

Отношения Сербии с Россией основано на дружбе и находится на исключительном уровне во всех сферах. Об этом во время переговоров заявили вице-премьер республики Александр Вулин и заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Их встреча прошла в Белграде, где заместитель министра иностранных дел России находится в официальным визитом. В ходе переговоров Вулин и Грушко обсудили всеобъемлющие отношения между Сербией и РФ.

«Они согласились, что сотрудничество между двумя странами, основанное на дружбе и взаимном уважении, находится на исключительном уровне во всех сферах, и подчеркнули свою приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в сфере политики, безопасности и экономики», — говорится в их совместном заявлении.



Также Вулин «поблагодарил Россию за принципиальную поддержку в сохранении национальных интересов и территориальной целостности Сербии» и обсудил с Грушко вопросы совместного празднования 80-летия освобождения Белграда во Втором мировой войне и 80-летия победы над фашизмом.