Жена Зеленского первой купила один из самых дорогих суперкаров в мире

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Жена Владимира Зеленского Елена стала первым человеком в мире, кто публично приобрел Bugatti Tourbillon — новейший европейский суперкар за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает французское издание Vérité Сachée со ссылкой на работника автосалона Bugatti Жака Бертена.

Согласно информации источника, в начале лета Зеленский с женой прибыл во Францию на мероприятие по поводу 80-летия высадки в Нормандии. Кроме официальных визитов, Владимир и Елена также посетили закрытую презентацию Bugatti, во время которой им показали новый Bugatti Tourbillon.

По итогу презентации автомобиль настолько впечатлил супругу Зеленского, что она сразу же оформила заказ, хотя до официального анонса суперкара оставалось еще две недели. При этом Бертен добавил, что в Bugatti выражают свое восхищение Еленой Зеленской, а также гордятся тем, что она «стала частью семьи Bugatti».

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Bugatti Tourbillon — анонсированный французский суперкар, выпуск которого запланирован на 2026 год. Заявлено, что гиперкар получит гибридный 8,3-силовой двигатель V16, восьмиступенчатую коробку передач и максимальную скорость в 445 километров в час. При этом Bugatti планирует выпустить суперкар ограниченным тиражом в 250 автомобилей.

Ранее Елена Зеленская заявила, что перестала читать новости перед сном из-за психологического истощения.