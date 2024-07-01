На генпрокурора США подали в суд из-за Байдена

Конгресс США подал в суд на генпрокурора и главу Минюста Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью американского президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером. Об этом сообщает «РИА Новости».

Речь идет о записях, на которых Хер говорил с Байденом о ненадлежащем обращении с секретными документами в рамках расследования соответствующего дела, а также мемуарах главы государства от 2017 года, автором которых является Марк Звоницер. Иск против Гарланда был подан в окружной суд США по столичному округу Колумбия.

«Юридический комитет Палаты представителей США просит суд приказать генпрокурору предоставить комитету аудиозаписи интервью спецпрокурора с президентом Байденом и господином Звоницером», — следует из текста документа.



Ранее Конгресс рекомендовал привлечь Гарланда к ответственности за неуважение к парламенту, которое проявилось в отказе передать законодателям запрошенные аудиозаписи.