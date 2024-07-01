Источник в офисе Зеленского раскрыл его отношение к Сырскому

Владимир Зеленский уже «не в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте. Об этом New Voice сообщил источник в офисе Зеленского.

У него спросили, является ли поведение депутата украинского парламента Марьяны Безуглой, критикующей Сырского, свидетельством того, что командующего ВСУ могут уволить. В частности, она обвиняет его в сокрытии правды, происходящей на фронте и отсутствии результатов.

«Зеленский сейчас "в целом не в восторге" относится к Сырскому», — ответил источник.



По его словам, недовольство Киева связано «с неудачной подготовкой к наступлению ВС РФ в Харьковской области и рядом других вопросов». При этом он считает, что Сырского «вряд ли снимут с должности в ближайшее время».