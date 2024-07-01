Анонсирован визит Ермака и Умерова в США

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко и глава офиса президента Андрей Ермак 2 июля посетят США, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщил корреспондент Politico Пол Маклири, передает «РИА Новости».

По его словам, основной целью визита является обсуждение гарантий безопасности, которые США и НАТО могут предложить Киеву на грядущем саммите альянса на следующей неделе. Кроме того будет затронута тема помощи Украине в вопросе защиты ее энергетической инфраструктуры этой зимой.

Маклири отметил, что встречу проведет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.