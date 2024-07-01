Эксперт рассказал о планах Украины по «заморозке» конфликта

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Украина планировала заморозить конфликт с Россией. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По мнению Меркуриса, своими контрударами ВСУ хотели заморозить конфликт с Россией, но потерпели неудачу. При этом эксперт считает, что после зимних боев украинские военные значительно ослабли и были сильно отброшены назад.

«После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. <…> Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что "мощные укрепления" были на самом деле миражом», — заявил он.



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