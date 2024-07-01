СМИ: команда Байдена продолжает верить в его победу

Команда президента США Джо Байдена продолжает верить, что американцы проголосуют за него в 2024 году, несмотря на его возраст и «умственную некомпетентность». Об этом пишет The Washington Post.

Очередная волна волнений по поводу способности Байдена возглавлять страну прокатилась среди демократов после фиаско действующего лидера страны на дебатах на прошлой неделе. Это заставило его на митинге в Северной Каролине признать, что у него есть проблемы с речью и ходьбой. Демократы опасаются, что это может стать причиной для его дисквалификации как кандидата на выборах.

Несмотря на это, команда Байдена утверждает, что его проблемы не отразятся на голосах избирателей и в этом ему поможет «послужной список и отвращение американцев к экс-президенту страну Дональду Трампу». В качестве подтверждения этого там сослались на опросы, которые показали, что провал лидера государства на дебатах не повлиял серьезно на потенциальные результаты голосования.